Resim'de cazip seçenekler

436 daireden oluşan projede 50 bin lira peşinatla anahtar teslim konut sahibi olmak mümkün. Cazip ödeme seçenekleri sunulan Resim İstanbul projesinde 120 ay boyunca 0,79 faiz oranı avantajı sunuluyor.

Liste fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapılan daire tipleri ise 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde sıralanıyor. 2+1 daireler 543 bin 600 lira, 3+1 daireler 768 bin 825 lira ve 4+1 daireler 1 milyon 186 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.