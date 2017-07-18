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Reşadiye’de imam hatip lisesinin ve yurt binasının temeli atıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine yapılması planlanan, 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik yurt binası temel atma töreni yapıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:55
Reşadiye’de imam hatip lisesinin ve yurt binasının temeli atıldı

Çermik Mahallesinde 41 yıllık Sultan Reşat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine 16 derslikli modern İmam Hatip Lisesi, 66 yıllık eski İmam Hatip Lisesi yerine ise 200 kişilik yurt binası temeli yapılan törenle atıldı. Reşadiye ilçesinde birçok kamu yatırımı yapıldığının altını çizen Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, şu an da hali hazırdaki okullar, yurtlar ve kamu binalarının yapımı devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Erdem,"Yeni yatırım programına alınacak yerlerde var. Bunun yanında biliyorsunuz bizim ilçemizin önemli bir değeri var meslek yüksekokulu onunla ilgili olarak şu anda kapasitesi gelişiyor. Bununla ilgili Coşkun hoca kendisi akademisyen olduğu için kendisi yakinen ilgileniyor. Müteahhit arkadaşımızda hızlı bir şekilde burayı yapacağınız söylüyor inşallah yapar" dedi.

Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk, okulun ilçeye kazandırılmasın da emeği geçenlere teşekkür etti.

3 bin metre kareye sahip olacak olan 16 derslikli okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, uygulama mescitler, görsel sanatlar atölyesi ve resim dersliği, rehberlik servisleri, okul aile birliği odaları ve kütüphane ile bodrum katında ise salon yer alacak.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:55
  1. Tokat
  2. Reşadiye
  3. Anadolu Lisesi
  4. Çermik
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