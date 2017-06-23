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Rennes'ten Vincent Aboubakar cevabı!

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Rennes'in teknik direktörü Christian Gourcuff, transfer için açıklamalarda bulundu.

23 Haziran 2017 Cuma 10:54
Rennes'ten Vincent Aboubakar cevabı!

Geçtiğimiz sezon Porto'dan Beşiktaş'a kiralanan Kamerunlu golcünün yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği hala netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ın bonservisiyle transfer etmek istediği Aboubakar için Fransa'nın Rennes takımının da devrede olduğu iddia ediliyor. Rennes'in teknik direktörü Christian Gourcuff ise düzenlediği basın toplantısında transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

ABOUBAKAR CEVABI

Aboubakar hakkında sorulan transfer sorusu üzerine Gourcuff, ''Dedikodular hakkında konuşmak istemiyorum. Uzun zamandır transfer yapamıyoruz. Ne istediğini bilen bir grubuz. Kaç tane transfer yapacağımız önemli değil. Genç bir kadromuz var, transferlerle daha da rekabetçi bir kadro olacak. Hücumsal anlamda iyi oyunculara sahibiz'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:54
  1. Beşiktaş
  2. Vincent Aboubakar
  3. Porto
  4. Rennes
  5. Christian Gourcuff
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