Renkli kolonyalara dikkat edin!

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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kolonya satışlarında artış oldu, 40 yıldır kolonya üreten Reşat Ateş bayramda kalitesiz, etil yerine metil alkol olan renkli kolonyalara dikkat edilmesi konusunda uyardı.
22 Haziran 2017 Perşembe 19:58
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 19:58
Reşat Ateş
kolonya
sahte kolonya
dikkat
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