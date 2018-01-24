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'Remezen' sonunda yakalandı! Tam 12 yıl...

İzmir'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen kişi, 12 yıl sonra Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:35
'Remezen' sonunda yakalandı! Tam 12 yıl...

13 Mart 2006 yılında İzmir'in Basmane'de elektronik malzeme satışı yapılan bir işyerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile Remezen Türkmen arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk'ü öldürüp kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu.

12 yıldır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise 'Ramazan Türkmen' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin 'Ramazan' değil, 'Remezen' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:35
  1. İzmir
  2. Basmane
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