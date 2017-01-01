Rektörlerden Mesaj Var

Neden Medipol Üniversitesi? (Prof. Dr. Sabahattin Aydın – Rektör)

‘’Uygulamalı eğitime büyük önem veriyoruz. Bunu sağlamak için de sürekli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sadece sağlık alanında iddialı olmayı yeterli bulmuyoruz. Sosyal Bilimler alanında ortaya konacak yüksek performans, geleceğin toplum önderlerinin yetiştirilmesi bakımından büyük önem arz ediyor. Bu açıdan hızlı bir şekilde bu alanda da yatırım yapıyoruz. Medipol’lü olmak, sürekli değişimi ve gelişimi içselleştirebilmeye, bağımsız düşünebilmeye, farklı disiplinlerle birlikte çalışmaya ve zorlu problemleri çözmeye talip olmak demektir. Bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda, çağdaşlığı ve özgür düşünceyi özümsemiş, nitelikli birey adayı olmaktır. Kısacası yarınlara hazırlanmaktır.”

Neden Biruni Üniversitesi? (Prof. Dr. Adnan Yüksel – Rektör)

İyi bir üniversite öğrenciyi zihnen ve bedenen geliştiren ortamların olması demektir. Bizler bütün bunlardan yola çıkarak Türkiye’nin en kapsamlı sağlık Üniversitesini kurduk. Üniversitemizin ilk amacı, ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık sorunları üzerine araştırmalar yaparak alanında uzman araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmektir. Alanında yetkin, yurtdışı tecrübesi olan ve evrensel vizyona sahip, araştırma performansı ve bilimsel yayın verimliliği yüksek bir akademik kadroyla yola çıkan Üniversitemiz, ismini aldığı Biruni’ye yakışır bir bilim ve çalışma gayretiyle 21. yüzyılın Biruni’lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Neden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi? ( Prof. Dr. Musa Duman – Rektör)

FSM Vakıf Üniversitesi sosyal bilimler, mimarlık-mühendislik ve sanat alanlarında güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Tarihi mekânlardan oluşan yerleşkelerinin şehir merkezinde bulunması sebebiyle ulaşım kolay sağlanmaktadır. Öğrencilere geniş anlamda istifade edebilecekleri burs imkânları sunmaktadır. Büyümemizi; yeni yerleşke alanımız, fakültelerimiz ve diğer akademik birimlerimizle devam edeceğiz.

Neden İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi? (Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez – Rektör)

Gurur duyduğumuz güçlü akademik kadroya ve öğrencileri daha lisans seviyesinde lisansüstü çalışmalara hazırlayan bir akademik gelişim programına sahibiz. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi gerçek bir vakıf üniversitesi olmanın sorumluluğuyla yüksek ve çeşitli oranlarda burs imkânları sunmaktadır. Öğrencilerimizin başarılarına göre burs oranları belli oranlarda artırılabilmektedir. Üniversitemizde öğrencilerimiz uluslararası bir ortamda eğitim görmektedir. İnsanlığın bilgi birikimine katkıda bulunma amacıyla nitelikli araştırma ve projelerin hayata geçmesi için akademik personel ve öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Üniversitemiz öğrencilerinin üçte biri uluslararası öğrencilerden oluşuyor.

Değerli Üniversite Adayları, Öğrenim görmek istediğiniz dallarda açılmış programlarımız varsa, lütfen kampüsümüzü ziyaret edip nasıl bir yükseköğretim kurumu olduğumuz hakkında yerinde gözlem yapmaya, ilgililerden bire bir bilgi almaya çalışın. Bu mümkün olmazsa, web sayfamızdan elektronik olarak ulaşabileceğiniz tanıtım kitapçığı, üniversitemizin öğretim kadrosu, kontenjanları, sağladığı burs vb. imkânlar ve puanlarındaki yükseliş hakkında bilgilenmenizi büyük ölçüde sağlayacaktır. Haziran 2014’te ilk mezunlarımızı buruk bir sevinç içinde hayata uğurladık. Fakat onların temel taşı görevi üstlendiği kurumsal yapımız mevcut ve yeni öğrencilerimizle güçlenmeye devam edecek. Arayış ve hedeflerine uygun bularak üniversitemizi tercih edecek yeni öğrencilerimizin bu kervana katılmalarından büyük mutluluk duyacağız.

Neden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi? (Prof. Dr. Mehmet Bulut)

Sevgili öğrenciler, geleceğinizi yapacağınız tercihler şekillendirir. Üniversiteler sizleri sadece meslek sahibi yapan okullar değil, bir dünya görüşü ve misyon kazandıran, hayatınızı ve kimliğinizi şekillendiren en önemli kurumlardır... İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mükemmel bir donanımla meslek sahibi olabilmenizin yanında, sizlere rehberlik ederek ülkeye ve dolayısıyla dünyaya faydalı projeler üreten birer birey olarak yetişmenizi sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Üniversitemiz, kuruluş tarihi bakımından henüz “yeni” olsa da, dayandığı kültür, entelektüel birikim ve tecrübe açısından oldukça köklü bir kurumdur. Tarih ve kültürümüze sahip çıkan bir anlayışla, geleceği inşa edecek gençler yetiştiriyoruz. Amacımız, çalışma gösterdiği her alanda geçmişle geleceği birleştiren, mahalli ile uluslararasını harmanlayan, gelenekle modern arasında denge kurabilen insanları ülkemize kazandırmaktır. Asil geçmişimizden aydınlık geleceğe bu vasıflara sahip liderler ve bilim insanlarıyla ulaşacağız.

Neden Üsküdar Üniversitesi? (Prof. Dr. Nevzat Tarhan – Rektör)

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olarak kurulan, farklı meslekleri öğrencilerle buluşturan Üsküdar Üniversitesi, geleceğin psikologlarını, genetikçilerini, mühendislerini, filozoflarını, sosyal bilimcilerini, iletişimcilerini ve sağlıkçılarını yetiştiriyor. Psikoloji ve Davranışsal Sağlık Bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânlarında alternatifsiz oluşumuz sizlerin bizi tercih nedeni olmalı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programları için nöropsikiyatri alanında klinik pratik sağlayacak alt yapımızın varlığı, sağlık yönetimi programında “İş Zekası” konseptinin uygulanması, moleküler Biyoloji ve Genetik dallarında “Davranış Genetiği” çalışmak isteyenler için alternatifsiz oluşumuz, öğrencilerimize Çift Anadal ve Yandal yapma olanağı sağlamamız, çocuk-Ergen ruh sağlığı, aile danışmanlığı, zihin eğitimi konularında oldukça tecrübeli olmamız, öğrencilere sağladığımız burs çeşitliliği, psikoloji, felsefe, sağlık, genetik ve mühendislik bilimlerinde multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi tercih nedenlerimiz arasında yer alıyor.

Neden İstanbul Ticaret Üniversitesi? (Prof. Dr. Nazım Ekren – Rektör)

Bizim üniversiteyi tercih etmelerindeki en önemli iki neden şu olmalı: Küresel bazda bir akademik eğitim ve küresel bazda bir uygulama tecrübesini üniversitemizde sağlayacaklar. Bunu hem yurt dışına giderek hem de yabancı hocalarımızın da buraya gelmelerini sağlayarak İngilizce eğitimlerimizi güçlendirerek öğrencilerimizi küresel ortamda, küresel aktörlerle ve küresel rakipleriyle başa çıkacak bir yetki ve donanıma sahip kılacağız. 135 yıllık geçmişi olan İstanbul Ticaret Odası’na bağlı bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmenin gelecek için sağladığı avantajlar burada. 16 yıllık birikimle iş dünyasının gücünü yanımızda görmemiz önemli bir avantaj. Şehrin merkezinde hayattan kopmadan öğrenim görme fırsatınız olacak. Vakıf üniversitesi olmanın gereği öğrenim ücretlerimiz makul seviyededir. Farklı kategorilerde yüksek oranlı burs imkânlarımız bulunuyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliklerimiz ile staj – sosyal imkânlar, kariyer planlama desteğimiz mevcuttur.

Neden Piri Reis Üniversitesi? ( Prof. Dr. Oral Erdoğan – Rektör )

Bizi tercih etmek için 10 sebep var. Bunlar; Türkiye’deki beş Oda üniversitesinden biri olan üniversitemizde Deniz Ticaret Odası desteğiyle gerçek “üniversite-sanayi-aile” işbirliği mevcut. Tuzla’da denize sıfır konumda, mükemmel bir kampüste eğitim ve öğretim imkânı var. Çok çeşitli ve kapsamlı burs imkânları, eğitim ücretinin yüzde 80’ine kadar, mezuniyet sonrası için vadeli ödeme imkânı söz konusu. İş Garantisi imkânları arasında Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi öğrencilerine iş garantisi ve kariyer planlamaları mevcut. Denizcilik alanında ihtisaslaşmış lider bir üniversitede Denizcilik okumak isteyenler için ideal ortam var. Güçlü ve tanınmış akademik kadroya sahibiz. Lisans programlarında eğitim dilimiz yüzde 100 İngilizcedir, Modern simülatör ve laboratuvar imkânlarıyla uygulamalı eğitim veriliyor. Sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerde etkinlik ve çeşitlilik mevcut.

Neden Yeditepe Üniversitesi? (Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl)

Bizi diğer üniversitelerden farklı ve daha tercih edilir kılan en önemli özelliğimiz; tüm öğrencimize gerçek anlamda global standartlarda akademik kalite ve kampüs olanakları sunmamızdır.Dinamik bir üniversite olan Yeditepe Üniversitesi, her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam ediyor. Üniversite – sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak eğitim kalitesini yükseltmek, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerimizi topluma katkı verecek şekilde geliştirmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akademik bir kurum olarak bilime yönelik çalışmalarımızın hızla devam etmesi, yurtdışı anlaşmalarımızın sayısının artırılması, patent sayılarımızın fazlalaştırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun kazandırmayı hedeflerimiz arasında sıralayabiliriz.

Neden Gebze Teknik Üniversitesi ( Prof. Dr. Haluk Görgün)

21. yüzyılın yapılanmasında “girişimcilik”, “Ar-Ge” ve “inovasyon” vazgeçilmez başarı faktörleri haline gelmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi de bu yapılanma içinde kendi yerini almış ve 2015 yılı Girişimcilik Endeksi’nde “Teknoparkı Olmayan Üniversiteler” sıralamasında “En Girişimci Üniversite” olmuştur. Bu yılda endekste hızla yükselen üniversite unvanına sahip olduk. Üniversite olarak bu deneyimimizi, bu sene aramıza katılacak olan sizlerdeki cesareti - girişime; merak duygusunu - araştırmaya ve yaratıcılığı - inovasyona dönüştürmek için kullanmayı heyecanla bekliyoruz. Ülkemizin en büyük yatırımlarından olan Bilişim Vadisi’nin güçlü ortaklarından, Silikon Vadisi’nde kuluçka merkezine sahip dört Türk üniversitesinden birisi olan üniversitemizin, sınırlarınızı aşmanıza yardımcı olacağına inanıyorum. Üniversite tercih sürecinde tüm üniversite adaylarını, aileleri ile birlikte görsel güzellikleriyle adeta dev bir stüdyoyu andıran yerleşkemizde misafir etmekten duyacağım mutluluğu belirtiyor, üniversite yolunda yapacağınız tercihlerin, bundan sonraki hayatınızda mutluluk getirmesini diliyorum.