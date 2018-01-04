Rektörden, öğrencilere kek-börek ikramı

Günün 24 saati açık olan kütüphanede final sınavlarına hazırlanan öğrencilere duyuru yaptıran Rektör Orbay, yemekhaneye gelenlere beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat ve diğer akademisyenlerle birlikte börek, kahvaltılık ve çay ikram etti. 18 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı üniversitede hafta boyunca akşam 22.00-23.30 arası kahvaltılıkların yanı sıra çorba, simit, poğaça gibi yiyeceklerden ikram edeceklerini açıklayan Prof. Dr. Orbay, sohbet ettiği öğrencilerine başarılar diledi.

5 yıl önce ‘Seher çorbası’ adıyla başlattıkları ücretsiz çorba dağıtımını farklı dönemlerde de sürdürdüklerini hatırlatan Orbay, “Bütünlemeye kalan arkadaşlara döner ikram edeceğiz. Bütünlemeye kalırlarsa cağ kebabı, döner şekline dönüşebilir. Tabii bu öğrencilerimizin çok istemediği bir şey olacak. Çünkü bütünleme hiçbir öğrenci tarafından istenmez. Biz de onların final sınavından başarılı bir şekilde geçmelerini istiyoruz. Sonunda ölüm yok. Kalırlarsa bütünlemede de ikramlarımız devam edecek” dedi.