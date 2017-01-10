Rektörden öğrencilere jest. Gece ders çalışana...

Amasya Üniversitesi'nde, final döneminde okulun kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ve simit dağıtılıyor. Üniversite tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, öğrencilere kendi elleriyle çay, simit ve kahvaltılık dağıttı.

İkramın öğrenciler tarafından çok beğenildiğini belirten Orbay, zorlu final sınavları döneminde bir nebze olsun öğrencileri rahatlamak ve onlara destek vermek amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Geleneksel hale getirdik

Metin Orbay, uygulamanın sınav dönemi süresince devam edeceğini belirterek, "Artık bu uygulamayı geleneksel hale getirdik. Vize, final ve bütünleme sınavları döneminde öğrencilerimiz sabaha kadar ders çalışıyorlar. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin bazen beslenmeye dayalı ihtiyaçları olabiliyor." dedi.

Genç arkadaşlarımız üniversitemizin varlık sebebi

"Biz sadece nitelikli bir eğitim ve öğretim faaliyeti sunmuyoruz. Öğrencilerimize, bilimsel, kültürel ve sağlık alanında da sorumluluklarımız var" diyen Rektör Orbay, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımız üniversitemizin varlık sebebi, onların problemi doğrudan bizim problemimiz. Öğrencilerimiz klasik bir hastalığı, sadece sınav döneminde çalışmayı yoğunlaştırıyorlar. Doğrusu ders çalışmayı döneme yaymak, ancak onlar son bir haftaya sıkıştırıyorlar. Biz de bu dönemde kendilerine destek olmak istedik."

Ücretsiz çorba ve pide dağıtılacak

Çay, simit gibi ikramların her gece yapılacağını belirten Orbay, sınavların sona ereceği güne kadar belirli günlerde öğrencilere ücretsiz çorba ve pide dağıtımının da yapılacağını vurguladı.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz

Öğrencilerden Zişan Ortak ise söz konusu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gayet güzel bir uygulama, çünkü biz burada sabahlıyoruz. Bu süreçte acıkıyoruz ve bu uygulama derslerimizdeki başarımıza da katkı sağladı. Üniversitemizin bizi düşünmesi mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.