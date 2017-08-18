Rektör Uzun’dan Avrupa Şampiyonu Demir’e tebrik

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 81 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Şennur Demir ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş’u kabul etti. Rektör Uzun, Demir’i başarısından dolayı kutlayarak, “Şennur’u azmi ve başarından dolayı tebrik ediyorum. Yumruğu sert, Yüreği yumuşak bir insan olarak üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin adını daha büyük başarılarla duyuracağına inancım tamdır. Üniversitemize yeni başlayan genç arkadaşlarımız Şennur’un açtığı yolda devam edecekler. Yeni Şennurlar yetişirse ve biz üniversite olarak buna katkı sunabilirsek, bizler de amacımıza büyük ölçüde ulaşmış olacağız” dedi.

Demir ise yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “İtalya’nın Cascia kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Boks Şampiyonasında Bartın’dan katılarak tüm ülkemiz adına birincilik kürsüsüne çıktım. Üniversitemizin bir öğrencisi ve ülkemizin bir mensubu olarak aldığım madalya önemliydi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kariyerime yeni başarılar eklemek için elimden gelen gayreti göstereceğim” diye konuştu.

“Şehit Eren Bülbüliçin mindere çıktım”

Demir, şampiyonluğunu Trabzon’da terör örgütü tarafından haince şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’e adadığını kaydederek “Trabzon’un Maçka İlçesi’nde, teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbülmüsabakalar boyunca hiç aklımdan çıkmadı. Takım olarak ‘Eren için dövüşeceğiz’ dedik. Ben Avrupa Şampiyonluğumu Eren’e armağan ediyorum. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

“Sigarayı bırakmak için spora başladım”

Spora sigarayı bırakmak için başladığını ifade eden Demir “Spora başlamadan önce sigara içiyordum, spora başlamak bana sigara içme isteğini unutturdu. Başarılarımın spor hayatına yeni başlayan kadınlarımıza bir model olmasını istiyorum, önemli olan başarıyı istemek. Bundan sonra yeni Şennurlar da yetiştirmek istiyorum. Bartınlı ve Bartın Üniversiteli olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Çok zorluklardan geçtim, hedefim yüksek”

Demir, hayatında yaşadığı birçok zorluğa rağmen yılmadığını aktararak “Boksa başlamadan önce Bartın Kredi Yurtlar Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıyordum, orada da işimi en iyi şekilde yapmanın peşindeydim. Boksa başlamam ile bütün haytamı boksa verdim, ailemden ve arkadaşlarımdan fedakârlık ederek bıkmadan yorulmadan antrenmanlarımı devam ettim. Karda bile koşularıma devam ettim. Geçmişte aldığım her mağlubiyet beni daha çok hırslandırdı. Sakatlıklar geçirdim. ayağım alçılı bir şekilde tekerlekli sandalye ile dolaşıyordum. Bana artık Şennur’ un boks hayatı bitti şeklinde ithamlarda bulundular. Buna rağmen vazgeçmedim, şampiyonluğu hedefledim ve Avrupa şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonluğu ve ardından Olimpiyat Şampiyonu olmak istiyorum. Milli Marşımızı madalya töreninde okuttuğumda tüylerim diken diken oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hocalarımın desteğini unutamam”

Yaşadığı başarılarda hocalarının büyük payı olduğunu da söyleyen Demir, şu şekilde konuştu: “Bartın Üniversitesi BESYO’nun bu başarımda çok büyük payı var öncelikle geçirdiğim sakatlıklarda, hocalarımın bana verdiği öğütler, ayrıca hocalarımın bana verdiği manevi destek başarılarıma çok büyük katkı sağladı. BESYO’nun bana sağladığı diğer katkı ise spora bilimsel bakış açısıyla yönelmemdir. Boks yaparken bilimsel düşünmem gerektiğini öğrendim.Antrenmanlarımda hangi kaslarımı çalıştırmam gerektiğini, nasıl antrenman yapmam gerektiğini öğrendim.”

Bartın Üniversitesi BESYO mezunu, yüksek lisans öğrencisi milli sporcu Şennur Demir, 4-13 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Cascia kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Boks Şampiyonası’nda 81 kilogramda Avrupa Şampiyonu olmuştu.