Rektör Özer, Basın Bayramını kutladı

Rektör Özer mesajında şunları söyledi: “Toplumun haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın mensuplarımız, ülkemizdeki ve tüm dünyada yaşanan gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenmişlerdir. Gazetecilik her zaman zor, fedakarlık ve büyük özveri isteyen bir meslektir. Gecesini gündüzüne katarak çalışan basın mensuplarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırası canlarını hiçe sayarak haber akışını sağlamaları ve sonrasında devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana duruş sergilemeleri takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini etik ilkelere uygun, tarafsız bir şekilde yerine getiren halkın gözü ve kulağı olan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."