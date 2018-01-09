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Rektör Mehmed Özkan'dan o tweet için açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ni eleştirmesinin ardından attığı tweetle gündeme gelen Rektör Prof. Dr. Özkan o tweete ilişkin açıklama yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 07:49
Rektör Mehmed Özkan'dan o tweet için açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ni “yerli ve milli” değerlere dayanmamakla eleştirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Twitter hesabından 2018 U.S. News and World Report’a göre hazırlanan ve Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırada olduğunu gösteren listeyi paylaştı.

Eleştirinin üzerine gelen bu paylaşım, Erdoğan’a yanıt olarak yorumlandı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'ya konuşan Özkan “Cumhurbaşkanı’nın eleştirileri ardından paylaşım yapmam sanki bir cevap gibi algılandı. Ben bu tabloyu zaten ilk Cumhurbaşkanı’mıza sundum. Kamuoyuna duyurulmasından sonra da kendi hesabımda başarımızı paylaşmak istedim. Paylaşımım yanlış algılandı” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 07:49
  1. Boğaziçi Üniversitesi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Prof. Dr. Mehmed Özkan
  4. GÜNCEL Haberleri
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