Rektör Kızılay, Teknoparkın kahvaltı sohbetlerine konuk oldu

Malatya Teknoparkta beşincisi gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine, Kızılay’ın yanı sıra, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz ile Teknopark firma temsilcileri katıldı.

Firma temsilcilerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Kızılay, üniversite yönetimi olarak Teknoparkın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Rektör Kızılay, firmalara üniversite olarak gerekli bütün destekleri verdiklerini bundan sonra da vermeye devam edeceklerini belirterek, "Öğrencinin üniversiteden mezun olması tabi ki bizim ilk görevimiz. Ancak günümüzde üniversiteden mezun olmak tek başına yeterli olmuyor. Öğrencinin okulunu bitirmeden alanıyla ilgili bilgi sahibi olması lazım, kendini yetiştirmesi lazım. Öğrencilerimizin firmalarla iletişim halinde olmaları faydalı olacaktır. Öğrencilerle Teknopark arasında bir bağ kurmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Teknoparkın Malatya’nın geleceğini oluşturduğunu kaydeden Rektör Kızılay, "Malatya Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri. Teknopark hem Malatya hem de Türkiye için çok önemli. Teknoparkın kendi ayakları üzerinde durması gerekir. Kendi gelirlerini kendisinin karşılaması ve kendini çevirmesi lazım. İleri ki zamanlarda bunu da başaracaktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Kızılay, Teknoparkın gelişmiş ülkelerde tutan bir proje olduğuna değinerek, “Biz bu projeyi transfer ettik ve şu anda da uyguluyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Teknoparkların önünü açıyor. O yüzden sizlerin yapacağı çalışmalar çok önemli. Her birinizin şirketi üniversitemizin de birer şirketidir. Sizin kazanmanız üniversitemizin de kazanması anlamına gelir. Size her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.