Rektör Gür’den iddialara yalanlama

Söz konusu haberde, ‘Resmi Veriler’ olarak lanse edilen ve kaynağı belli olmayan tercih rakamlarının Gaziantep Üniversitesini karalamaya yönelik rakamlar olduğunu kaydeden Rektör Gür, iddialara YÖK’ün resmi internet sitesindeki rakamlarla cevap verdi. YÖK’ün 2017 tercihleriyle ilgili resmi açıklamasında, 2016’da lisans programlarının doluluk oranının 94.31 iken bu yıl yüzde 89.27’e gerilediği, ön lisans programlarında ise 2016’da yüzde 91.42 olan doluluk oranının, yüzde 62.55’e düştüğü bilgisinin yer aldığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bu rakamlar, Gaziantep Üniversitesinin doluluk ortalamasının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu göstermektedir” dedi.

“Lisans programlarında doluluk oranımız yüzde 98’’

YÖK’ün bu yıl Gaziantep Üniversitesi’ne Lisans programlarında 4 bin 90 kontenjan ayırdığını ve ilk yerleştirmede bu öğrencilerden 3 bin 977’sinin tercih hakkı kazandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemize yerleştirilen bu öğrencilerden 3 bin 932’si belirtilen sürede kayıtlarını yaptırdı. Kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 45. Yani, doluluk oranımız yüzde 98. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 95 olarak gerçekleşmişken; şehir ve coğrafyamız ile ilgili tüm olumsuzluklara ve iftiralarla bezenmiş algı yönetimlerine rağmen bu yıl yüzde 98’lik do9luluk oranı ebetteki bir başarıdır. Ayrıca ek yerleştirmelerle yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşacağımıza da inanıyorum. YÖK’ün açıkladığı Türkiye lisans tercih ortalama oranı kaç?Yüzde 89.27. Peki bu durumda Gaziantep Üniversitesi Türkiye ortalamasının altında mı? Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bu resmi rakamları görmemezlikten gelerek, uydurma rakamlarla Gaziantep Üniversitesi’ni itibarsızlaştırma hesabında olanların iyi niyetle bakıldığında cehalet,değilse bu kentin üniversitesini karalayarak hıyanet içinde olduklarını düşünüyorum” dedi. Türkiye ortalaması yüzde 89.27 iken, belli çevreler tarafından 1 yıldır sistematik olarak yapılan tüm karalama ve algı operasyonlarına rağmen lisans programlarında yüzde 98’lik doluluk oranını yakalamış bir üniversiteyi karalamanın anlamını Gaziantep kamuoyunun takdirine sunuyorum” diye konuştu.

Ön lisansta doluluk oranımız yüzde 70

Yine YÖK’ün resmi açıklamasında ön lisans programlarının 2016’da yüzde 91.42 olan doluluk oranının, meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçişlerin kaldırılmasıyla birlikte yüzde 62.55’e düştüğünü kaydeden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Gaziantep Üniversitesi’nin doluluk oranı ise yüzde 70. Türkiye ortalaması yüzde 62.55 iken, ön lisans programlarında yüzde 70’lik doluluk oranını yakalamış bulunmaktayız” diye konuştu. Trimester eğitim modeli ile Türkiye’deki diğer meslek yüksekokullarına örnek olan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu mezunlarının, ‘Aranan’ eleman yetiştirerek sanayi kenti Gaziantep’in ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür açıklamasının devamında şunları belirtti: “Türkiye’de 16 Tekstil Mühendisliği bölümü vardı. Bunlardan 7’si kapandı. Uşak Üniversitesindeki bölüm bu yıl bir öğrenci tercih ettiği için önümüzdeki yıl eğitime ara verecek. Yakınımızdaki, Kayseri Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Çukurova Üniversitesi Tekstil Bölümü de bu yıl tercih edilmediği için öğrenci alamadı. Bizim Tekstil Mühendisliği bölümümüz ise eğitimini sürdürüyor. Bu, coğrafi ve jeopolitik konumumuzdan kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen eğitim kalitemiz ve tercih edilir olduğumuzun en basit örneğidir. Türkiye ortalamasının üzerinde bir doluluk oranını yakalamış Gaziantep Üniversitesini karalamaya yönelik bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Aynı kifayetsiz muhterisler tarafından servis edilen ve hiçbir inandırıcılığı olmayan iftira ve yalan haberleri bizi doğru bildiğimiz yoldan asla alı koymayacaktır.”