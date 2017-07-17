Rektör Elmas, deprem danışma kurulu toplantısına katıldı

2017-2019 yol haritasının ve faaliyet alanlarının belirlenmesi” konusunun masaya yatırıldığı toplantıda, DDK faaliyetleri ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem tehlike Haritası Revizyonu çalışmaları ile ilgili sunumlar yapıldı. Yeni deprem haritası ve yönetmeliğin de konuşulduğu toplantıda ayrıca Sakarya’nın depremselliği ve Sakarya’daki çok katlı yapılar konusu da ele alındı.