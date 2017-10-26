Rekora koşan büyüme daha da kalitelileşiyor

Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin büyüme tahminleri konusunda sınıfta kaldığını belirterek, “Üçüncü çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G-20 ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada da 3. çeyrek itibarıyla bir rekor yakalama ihtimalimiz var” dedi.

GÜÇLÜ PERFORMANS SÜRECEK

Yüzde 28’e gerilemiş kamu borcunun güçlü finans sistemi sayesinde Türk ekonomisinin gelecek dönemde büyüme performansını sürüdüreceğini belirten Başbakan Yıldırım, “Dış ticaret ve yatırımlarla büyüyen bir ekonomi Türkiye’nin orta ve uzun vadede maratonunun en büyük gücü haline gelecek. Burada da ihracat ve yatırım ön plana çıkacak. Yılın ilk yarısında yüzde 5,1 büyümenin 3,9 puanı yatırımlar ve ihracattan geliyor. Büyümenin kalitesinden bahsediyorum. Büyümenin kalitesi görüldüğü gibi 3’te 2’sinden fazlası yatırımlardan, ihracattan geliyor, tüketimden gelmiyor” şeklinde konuştu.

ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEĞİZ

Küresel krize rağmen 2008’den bu tarafa dünyada 10 tane mega proje yapıldığını adından söz ettirilen 10 projeden 6 tanesinin Türkiye’de olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Yatırımlar tarafında özelikle proje bazlı yatırım teşvik sitemine dikkatinizi çekmek istiyorum” dedi. Ekonomik kararları almanın kolay olmadığına dikkati çeken Yıldırım, “Demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutabakat iş dünyası için en büyük gelecek güvencesidir. Türkiye’nin 2018’i 2017’den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek, büyüme hedefimiz en az yüzde 5,5. Bakın bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Yıl sonu büyüme yüzde 7 olursa yine şaşırmayın” diye konuştu.

“Türkiye, Avrupa’ya gidecek göç istilasının önünde bir set”

Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon” ana temasıyla İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forum’unda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye Avrupa’nın da güvenliğinin giriş kapısı. Düşünün 10 milyondan fazla nüfus haraketi olan bölge var. Bu nüfus hareketinin Avrupa’ya akın etmesi demek Avrupa’daki tüm dengeyi altüst etmesi demek. Türkiye geçtiğimiz 6 yıl içinde 3,5 milyondan fazla evinden, barkından, yurdundan edilmiş insanlara kucak açıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Bununla da yetinmiyor Avrupa’ya gidecek göç istilasınının da önüne geçiyor” dedi.

Yıldırım, bugün Ege Denizi’nde 2-3 yıl öncesine göre Avrupa’ya geçişlerin büyük oranda kontrol altına alındığını, geçişlerin çok azaldığını hatırlatarak, “Bütün bunları yaparken biz arzu ederiz ki Avrupalı dostlarımız Türkiye’nin katlandığı bu yüklerin, bu fedakarlığın daha iyi farkında olsun, takdir etsin ancak burada şunu söylemek isterim ki özellikle Avrupa’da son yıllarda yükselen milliyetçi akımlar ve İslam düşmanlığı, Avrupa’da gelecek vizyon öngörüsünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Avrupa şu günlerde aşırılıklarla başetmenin yollarını aramaktadır” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ı üsse gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız karşıladı. Tören mangasını selamlayan Binali Yıldırım’a, Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, tüm filoları temsil eden madalyon takdim etti. Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hazır bulundu.