Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rekor yine o ilçede kırıldı!

Kavurucu Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Şanlıurfa'da sıcaklık rekoru kırıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 05:07
Rekor yine o ilçede kırıldı!

Birkaç gün önce 60 dereceyi gösteren termometreler, dün 61'i gösterdi. 

Şanlıurfa'da termometreler dün 61 dereceyi gösterdi. Gün içerisinde hayalet kente dönen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar kavurucu sıcaklar nedeniyle dışarı çıkamadı.

Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, dışarıda olan vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih eti.

Çocuklar da çeşmede serinlemeye çalıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 05:07
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
  3. sıcak
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir 10 dakikada bu hale geldi… İstanbul’a geliyor!
    1. Şehir 10 dakikada bu hale geldi…..
    2. Yeni düzenleme geldi… Bunu yapan..
    3. Sosyal medyada yayılan iddia ortalığı..
    4. Dev zirve öncesinde… Almanya’dan yeni..
    5. Özel ekip kuruldu! O sitelere..
    6. AK Parti engelleri bir bir kaldırdı
    7. Görme engelli semazenin ilahi aşkı
    8. Afrin harekâtı Türkiye için neden..
    9. Madenler keşfedilince kovulduk
    10. ‘Karşılarına dikiliriz’
    11. Adalet isteyenlere bak
    12. FETÖ’nün mankurtu Rubin conisinden..
    13. Böyle olur Batı’nın özgürlük anlayışı
    14. Katar bazı Arap ülkelerini IMO'ya..
    15. Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak..
    16. Rekor yine o ilçede kırıldı!
    17. 'Müslüman müslümanın kardeşidir...'
    18. Fitne zamanı ne yapılır?
    19. Yakıt tankeri patladı! Ölü ve..
    20. Dikkat! Sosyal medyada Demetevler..
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi