Rejmin saldırıları Şam'ı susuz bıraktı

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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Şam'ın ana su kaynaklarından Barada Vadisi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle başkent susuz kaldı. Barada Vadisi'ndeki sivil toplum kuruluşlarının ortak sözcüsü Avukat Fuat Ebu Hatab, su kesintisinin sorumlusunun tespit edilmesi ve tesislerin onarılması için çağrı yaptı.

Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi, başkentin ana su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Esed rejimi ve destekçileri, saldırılarını 3 hafta önce Halep'i ele geçirdikten sonra vadiye odaklamıştı.

Rejim ve destekçilerinin 22 ve 27 Aralık'taki saldırılarında Şam'a günlük 400 bin metreküp su aktaran Ayn el-Fica, Barada ve Haruş su tesisleri kullanılamaz hale geldi.

BİR LİTRE İÇME SUYUNUN FİYATI 250 SURİYE LİRASINA YÜKSELDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam'da yaşayan aileler, su temini konusunda zorlanıyor. Ortalama bir memur maaşının 75 dolar (yaklaşık 290 Türk lirası) olduğu ülkede, bir litre içme suyun fiyatı 250 Suriye lirasına (50 sent) ulaştı.

Bir tanker (200 litre) suyun fiyatı ise 5-9 bin Suriye lirası (10-20 dolar) arasında değişiyor.

Su satın almakta zorlanan başkentliler ellerindeki bidonlarla park ve camilerden su temin etmek için uzun mesafeler kat ediyor.

"REJİM SALDIRILARI OLMASAYDI SU KESİNTİSİ OLMAZDI"

Barada Vadisi'ndeki muhaliflerin sözcüsü Ebu Hatab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Barada Vadisi'ne yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren su tesislerini hedef aldığını söyledi.

"Rejim saldırıları içerideki aktivistler tarafından görüntü ve fotoğraflarla belgelenmiştir." diyen Ebu Hatab, durumu incelemek isteyen Rus heyetinin bir hafta önce Hizbullah'a ait kontrol noktasından geri çevrildiğini hatırlattı.

Ebu Hatab, şöyle devam etti:

"Rus heyeti, Barada Vadisi sakinlerinin temsilcileriyle rejim aracılığıyla görüşebildi. Görüşmede, Barada Vadisi'ndeki silahlı muhaliflerin bölgeden çıkarak İdlib'e doğru gitmesi ve bölgeye rejim bayrağının asılması istendi. Temsilciler, Barada Vadisi halkına danışmalarının ardından bu teklif reddedildi. Rus heyeti, teklifin kabul edilmemesi üzerine bölgeyi çöle dönüştürme tehdidinde bulundu. Bundan sonra Barada Vadisi'ne yönelik saldırıların dozu arttı. Bu saldırılara aralarında Hizbullah'ın da bulunduğu rejim destekçisi yabancı milisler, rejimin özel kuvvetleri ve cumhuriyet muhafızları katıldı."

"Su kesintisinden rejim sorumludur. Bölge 4 yıldır muhaliflerin kontrolündeydi ve Şam'a düzenli olarak su gidiyordu. Rejim saldırıları olmasaydı su kesintisi olmazdı." diyen Ebu Hatab, bölgeye bir inceleme komitesinin girip, su kesintisinin sorumlusunun kim olduğunun belirlenmesini, Barada Vadisi'ne yönelik saldırıların durdurularak tesislerinin onarımı için teknik ekiplerin girmesini istedi.