Rejimden Türkiye'ye karşı yardım

Suriye'de PYD-Esed ittifakına dair ortaya yeni deliller çıkmaya devam ediyor. Daha önce işbirliği yaptıkları birçok kez kanıtlanan Esed rejimi ile YPG'nin anlaşmalarına dair İngiliz haber ajansı Reuters da yeni detaylar yayımladı. Ajansın Esed rejimi ile YPG'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin desteklediği grupların Rusya destekli Şam rejimi ile nasıl işbirliği içinde olduğu gözler önüne serildi.

Reuters'ın aktardığına göre YPG'li milisler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı Şam rejiminden yardım alıyor. "Afrin'deki YPG'lilerin, Şam'dan savunma için birlik göndermesini talep ettiği" belirtilen haberde Esed yönetiminin buna olumlu yanıt vermediği aktarıldı. Ancak Şam rejimi ve YPG'lilerin Reuters'a yaptığı açıklamalara göre Esed yönetimi, YPG milislerinin, sivillerin ve siyasetçilerin kendi kontrolleri altındaki bölgeler üzerinden Afrin'e ulaşmalarına izin vererek dolaylı yoldan YPG'lilere yardım ediyor.

'ABD İÇİN SORUN'

Haberde "Bu durum, Suriye'nin yedi yıllık savaşı boyunca ABD için yeni bir sorun teşkil ediyor. YPG'lilerin ABD ile askeri bağlar kurarken Esed'le de anlaşmaya vardıklarını gösteriyor" denildi. Çatısını YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü de "Afrin'e takviye göndermek rejim birliklerinden geçiyor. İki taraf arasında mutabakat var" dedi.

Esed rejimi saflarındaki bir komutan da "Suriye rejimi Afrin'dekilere insani yardım ve bazı cephelere geçişine göz yumarak lojistik destek yardımında bulunuyor" diye konuştu..

ABD'DEN "YPG, AFRİN'E GİTTİ" İTİRAF

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ ile savaş konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Mattis, "PYD/PKK'nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin'deki operasyonlar sebebiyle "dikkatlerinin dağıldığını" ve Afrin'e kaydığını" belirtti. Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" dedi.