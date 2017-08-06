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Rejimden ele geçirilen silahlar yayınlandı

Suriye'de katil Esed diktatörüne karşı savaşan Heyetül Tahrir-i Şam muhalifleri geçtiğimiz günlerde Kuzey Halep Mallah bölgesinde ele geçirdiği silahların resimlerini yayınladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 01:08
Rejimden ele geçirilen silahlar yayınlandı

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz Kasım ayında İran, Rejim ve Rusya'nın katliamı ile adını dünya'ya bir kez daha duyuran Halep'e Muhaliflerin ''kısmi'' operasyonları sürüyor. 

Heyetül Tahrir-i Şam muhaliflerinin Kuzey Halep'te dün gerçekleşen operasyonunun ardından ele geçirdiği rejim silahları yayınlandı. 

Yayınlanan resimlerde ağır makineli tüfekler dikkat çekti. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 01:08
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