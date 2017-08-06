Rejimden ele geçirilen silahlar yayınlandı
Suriye'de katil Esed diktatörüne karşı savaşan Heyetül Tahrir-i Şam muhalifleri geçtiğimiz günlerde Kuzey Halep Mallah bölgesinde ele geçirdiği silahların resimlerini yayınladı.06 Ağustos 2017 Pazar 01:08
YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz Kasım ayında İran, Rejim ve Rusya'nın katliamı ile adını dünya'ya bir kez daha duyuran Halep'e Muhaliflerin ''kısmi'' operasyonları sürüyor.
Heyetül Tahrir-i Şam muhaliflerinin Kuzey Halep'te dün gerçekleşen operasyonunun ardından ele geçirdiği rejim silahları yayınlandı.
Yayınlanan resimlerde ağır makineli tüfekler dikkat çekti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr