Rejim ve Rusya saldırıya geçti
24 saatlik ateşkesi sonrası güney Suweyda bölgesinde Esed rejimi ve Rusya, ÖSO'ya yönelik saldırıların 2.etabını başlattı.11 Temmuz 2017 Salı 01:29
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin kuzeyinde savaş kısmen'de olsa yavaşlasa'da Suriye'nin gündeyinde yoğun çatışmalar devam ediyor.
24 saatlik ateşkesi sonrası güney Suweyda bölgesinde Esed rejimi ve Rusya, ÖSO'ya yönelik saldırıların 2.etabını başlattı.
Suweyda bölgesinin çoğunu elinde tutuan Muhalifler Güney çöllerinde geçtiğimiz aylardan bu yana ilerleme kaydetmişti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr