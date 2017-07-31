Rejim ve Rusya saldırıya devam ediyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Başkent Şam'ın doğusundaki Cobar ve Ayn Terme mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalara rejim güçleri de savaş uçakları ile destek veriyor. Ayrıca bölgenin rejim güçleri tarafından yoğun bir şekilde karadan karaya füzelerle hedef alındığı aktarılıyor.

Yerel kaynaklar Doğu Guta bölgesinin Cobar ve Ayn Terme bölgelerinde muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmaların yaşandığı sıralarda rejim güçleri tarafından muhaliflerin kontrolündeki meskun mahallere yönelik en az 35 füze ve 7 hava saldırısı düzenlendi. Bölgedeki yerel kaynaklar rejimin saldırıları ile ilgili görüntüleri servis etti.

REJİM PÜSKÜRTÜLDÜ

Bölgedeki kaynakların aktardığı bilgilere göre, rejim güçleri ve yabancı müttefiklerinin Doğu Guta bölgesinin Cobar ve Ayn Terme bölgelerine yönelik dün sabah başlattığı saldırı, muhalifler ile yaşanan yoğun çatışmaların ardından geri püskürtüldü.

Rusya, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde muhalif güçlerle güvenli bölge anlaşması imzalandığını duyurmuş, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldığı ifade edilmişti.

Rusya'nın bu açıklamasından sonra Duma bölgesine 3 kamyondan oluşan tıbbi yardım malzemelesi gönderilmiş, malzemeler bölgedeki Kızılay yetkililerine teslim edilmişti. Ancak Rusya'nın bu açıklamasının ardından rejim güçleri ve yabancı müttefikleri Doğu Guta bölgesini hedef almayı sürdürüyor.

Mepa News