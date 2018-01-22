Rejim ve Rusya o bölgeyi işgal etti

Rusya ve İran destekli rejim koalisyonuna bağlı güçlerin İdlib'in kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın bir bölümünü kontrol altına aldığı bildiriliyor.

İdlib'in güneydoğu kırsalında muhaliflerin kontrolüne bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın bir kısmının rejim koalisyonuna bağlı güçler tarafından kontrol altına alındığını ifade eden yerel kaynaklar, bölgede çatışmaların sürdüğü bilgisini aktardı.

Rejim koalisyonuna bağlı medya kaynakları tarafından Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın tamamının ele geçirildiği öne sürülse de, yerel kaynaklar henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

Rusya ve İran tarafından desteklenen rejim koalisyonunun havaalanının doğu ve batı hatlarında ilerlemeyi başardığı ifade edildi.

MepaNews