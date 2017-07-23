Rejim uçakları PKK'ya destek veriyor

Suriye'de bir devlet televizyonu, savaş uçaklarının Rakka'nın doğusunda DEAŞ hedeflerini bombaladığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre televizyon, Esed rejiminin elinde bulunan Deyr ez Zor ile Rakka arasında bulunan Maadan ve Bir el Sabhavi bölgelerindeki DEAŞ üsleri ve araçlarının vurulduğunu duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Esed rejiminin savaş uçaklarının bir süredir Rakka yakınlarında bombardıman yapmadığına dikkat çekti. Son olarak Haziran'da gerçekleşen bir hava operasyonu sırasında ABD uçakları bir rejim savaş uçağını düşürmüştü.

ABD, rejim uçağının DEAŞ ile savaşan Suriye Demokratik Güçleri'ni bombaladığını savunurken rejim ise DEAŞ'in bombalandığını açıklamıştı.

Esed rejimi DEAŞ ile hem Rakka'nın güneyinde hem de Rakka'nın doğusunda çeşitli cephelerde çatışıyor. Çatışmalarda Rus savaş uçakları da rejim güçlerine destek veriyor.