Rejim: Türkiye, Suriye'de 8 üs kuracak

Beşar Esed rejimine yakınlığı ile bilinen Suriye gazetesi Vatan, Türkiye'nin Suriye'nin farklı bölgelerinde 8 askeri üs kuracağını öne sürdü.



Türkiye'nin kuracağı üslerden ilkinin Afrin sınırında bulunan Dare't İzze'deki Şeyh Bereket'te tamamlanmak üzere olduğunu bildiren gazete bölgedeki muhaliflerin de Türk askerlerine eşlik ettiğini belirtti.



PKK kontrolündeki Afrin'in sınırında bulunan Şeyh Bereket dağı bölgedeki en yüksek tepelerden biri olarak askeri açıdan stratejik öneme sahip.



Rejim yanlısı gazete bu üssün önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından muhaliflerin kontrolündeki bölgede 7 üs daha kurulacağını vurguladı. Gazeteye konuşan bir güvenlik uzmanı Türkiye'yi hedef alarak "Eğer amaç Afrin sınırını koruma altına almaksa diğer bölgelerde birbiri ardına gözlem noktaları oluşturmanın amacı nedir?" dedi.



Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik sevkiyatı devam ediyor.

mepanews