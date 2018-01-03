Rejim sahipsiz kalmadı! İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü

İran'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemler dünyanın gündeminde. 30'a yakın kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor.

İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.

Birçok kentte gösterilerde, "Liderimiz, hazırız" sloganı atıldığı gözlendi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.