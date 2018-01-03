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Rejim sahipsiz kalmadı! İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü

İran'da İsrail ve ABD'nin desteğiyle git gide büyüyen eylemlere karşı, rejim yanlısı on binlerce İranlı sokağa döküldü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
Rejim sahipsiz kalmadı! İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü

İran'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemler dünyanın gündeminde. 30'a yakın kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor.

İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.

Birçok kentte gösterilerde, "Liderimiz, hazırız" sloganı atıldığı gözlendi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Adem yağcıAdem yağcı2 dk önce
    Düşman abd israil bunu bilirsen darbe girişimini bastırırsın
  • Fatih Fatih 8 dk önce
    Hadi hayirlisi.
  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    Güzel gelişme, iç savaş çıkması Türkiyenin yararına. Kendi işleriyle uğraşırken bizim elimiz güçlenir. İnşallah iç savaş çıkar da İranın sonu olur.
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