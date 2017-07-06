Rejim ile DEAŞ arasında çatışma

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ ile Katil Esed rejimi arasında Suriye'nin güneyinde bulunan Deyre Zor kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Akit Haber'in ulaştığı yerel kaynaklar 137.Tugay çevresinde şiddetli çatışmaların meydana geldiğini iki taraftan çok sayıda kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgedeki son durum;

Siyah: DEAŞ

Kırımızı: Rejim

Kaynak: www.yeniakit.com.tr