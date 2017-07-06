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Rejim ile DEAŞ arasında çatışma

Suriye'nin güneyinde bulunana Deyre Zor kentinde Katil Esed rejimi ile Terör örgütü DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 01:20
Rejim ile DEAŞ arasında çatışma

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ ile Katil Esed rejimi arasında Suriye'nin güneyinde bulunan Deyre Zor kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

Akit Haber'in ulaştığı yerel kaynaklar 137.Tugay çevresinde şiddetli çatışmaların meydana geldiğini iki taraftan çok sayıda kayıp olduğunu bildirdi. 

Bölgedeki son durum; 

Siyah: DEAŞ 

Kırımızı: Rejim 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 01:20
  1. DEAŞ
  2. ESED
  3. Katil Esed rejimi
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