Rejim ile DEAŞ arasında çatışma
Suriye'nin güneyinde bulunana Deyre Zor kentinde Katil Esed rejimi ile Terör örgütü DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.06 Temmuz 2017 Perşembe 01:20
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ ile Katil Esed rejimi arasında Suriye'nin güneyinde bulunan Deyre Zor kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Akit Haber'in ulaştığı yerel kaynaklar 137.Tugay çevresinde şiddetli çatışmaların meydana geldiğini iki taraftan çok sayıda kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgedeki son durum;
Siyah: DEAŞ
Kırımızı: Rejim
Kaynak: www.yeniakit.com.tr