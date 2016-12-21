Rejim Halep’te o bölgeye saldıracak Halep'te kuşatılmış bölgelerden devam eden tahliyelerde sona doğru yaklaşılırken, rejim ordusu muhaliflere hızlı bir şekilde bölgeden ayrılması için çağrı yaptı, kuşatma altında tuttuğu bölgeye bugün içinde gireceğini duyurdu.