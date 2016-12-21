Rejim Halep’te o bölgeye saldıracak

Hizbullah Askeri Medya Servisi, Suriye ordusunun Halep’te kalan silahlı muhaliflerin hızlı bir şekilde çıkması için çağrı yaptığını duyurdu ve ordunun Salı günü kente gireceğini açıkladı.
Hizbullah Askeri Medya Servisi, Suriye ordusunun Halep’te kalan silahlı muhaliflerin hızlı bir şekilde çıkması için çağrı yaptığını duyurdu ve ordunun Salı günü kente gireceğini açıkladı.
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