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Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor

Lazkiye'nin kuzeyinde tüm hızıyla süren çatışmalarda muhalifler rejim güçlerini tank ve ağır silahlarla hedef aldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:46
Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına rağmen birçok bölgede çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çatışmaların yoğunluk kazandığı bir bölge de Lazkiye'nin kuzeyi. Dağlık alanların yoğun olduğu bölgede rejim ve muhalifler arasında ağır çatışmalar uzun süredir hız kesmeden devam ediyor.

Türkmen Dağı'nda rejimin ve İran destekli Şii milislerin ilerleme çabalarına muhalifler ağır silahlarla karşılık veriyor. Süregelen çatışmalarda rejim ilerleyebilmiş değil.

Bölgede devam eden çatışmaları çatışmasızlık bölgeleri anlaşması da durdurmadı. Bölge, rejimin Lazkiye şehrindeki Rus kuvetlerinin ve Rusya'nın merkezi konumunda olan Hmeymim Hava Üssü'nün muhaliflerin atışlarında hedef olmaması için savunma hattını ilerilere taşıma girişimlerine sahne oluyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:46
  1. Türkmen Dağı
  2. LAZKİYE
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