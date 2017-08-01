Rejim güçleri Güneyden ilerlemeye başladı

Bölgede bir süredir ilerlemeye devam eden rejim güçleri ve rejime bağlı yabancı Şii milisler, Rus savaş uçaklarının sağladığı hava desteğiyle bölgede birkaç köyü daha kontrol altına aldı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, rejime bağlı güçler Rakka kenti doğu kırsalındaki 'Es Selam Aleyküm' köyü yakınlarında iki köyü daha kontrol altına aldı. Rejime bağlı güçler ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmaların ardından köylerin rejim güçlerince kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kaynaklar, rejim güçlerinin ilerleme girişimi sırasında bölgeyi yoğun kara bombardımanına tuttuğunu, rejime ait savaş uçaklarının da saldırılara destek sağladığını ifade etti. Suriye rejimine bağlı medya organları ise bölgeye düzenlenen hava ve kara bombardımanlarında DEAŞ mensuplarından ölen ve yaralananların olduğunu ifade etti.



GÜNEY HATTINDA İLERLEME ÇABASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan rejim güçleri ile DEAŞ arasında Rakka'nın güney kırsalında da çatışmalar devam ediyor. Rejime bağlı savaş uçaklarının da destek verdiğinin aktarıldığı çatışmalarda rejim güçleri DEAŞ karşısında ilerleme sağlamış durumda.

Rejim güçleri ve yabancı Şii milisler Rakka kenti doğu ve güney kırsalında son bir aydır DEAŞ karşısında ilerleme sağlamış durumda. Rusya'ya ait savaş uçaklarının da zaman zaman hava desteği sağladığı çatışmalarda bu hava saldırıları sebebiyle çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Mepa News