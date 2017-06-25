Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı

YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalifler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu El Bab Kentine bu sabah sızma girişimi gerçekleştirildi.

Bir grup rejime bağlı mezhepçi çeteler kentin batı yönünden Kharbshah ve Tel Rahal köylerinde Muhaliflere ateş açtı.

Çıkan çatışmalar sonucu Rejim milisleri geri püskürtülürken, Muhalifler Esed rejiminin elinde bulunan Radar mevzisine havan topu atışları yaptı.

Akit Haber'in bölgeden aldığıbilgiye göre rejim milisleri radar mevzisine ulaşan yollara çok sayıda mayın döşedi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr