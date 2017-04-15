Reisi'den Suriye açıklaması

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Reisi, yabancı güçlerin varlığının Suriye sorununa çözüm olamayacağını söyledi.

Reisi'den Suriye açıklaması
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:16

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin en güçlü rakipleri arasında gösterilen İbrahim Reisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye krizinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reisi, "Defalarca açıkladığım gibi, Suriye sorunu, Suriye halkı tarafından çözülmeli. Yabancı güçlerin Suriye'deki varlığı her zaman sorun oluşturacaktır ve şimdiye kadar da herhangi bir sorunu çözmemiştir." ifadelerini kullandı.

Yabancı ülkelerin varlığının, Suriye'deki sorunu daha çok içinden çıkılmaz hale getirdiğini vurgulayan Reisi, "Bırakalım Suriye halkı ülkesinin kaderini kendi çizsin." dedi.

Reisi, cumhurbaşkanı olması halinde "Siyonizm hariç" tüm dünya ülkeleriyle saygı çerçevesinde ikili ilişkiler kurmaya dayalı bir dış politika izleyeceğini ifade etti. 

Reisi, 19 Mayıs'ta yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, reformcular tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı en etkili adaylar arasında gösteriliyor. 

Kaynak: AA

 
EtiketlerSuriyeCumhurbaşkanıİran19 Mayıs
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