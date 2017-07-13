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Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni Ali Avcı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan gözaltına alındı. Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen, Yıldız Üniversitesi soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan ve Bylock kullanıcısı olan Prof. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:20
Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, terör örgütü FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.
Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen Yıldız Üniversitesi soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan ve bylock kullanıcısı olan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluğundan belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesinin anlatıldığı ancak gişede hayal kırıklığına uğrayan "Reis" filminin yapımcısı Ali Avcı'nın yeni projesi "Uyanış"ın fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Özellikle sosyal medyada tepkilere neden olan fragmanda skandal sahnelere yer verildi.
15 Temmuz'u "başarılı" gösterdiler

Filmin yayınlanan ilk fragmanında, FETÖ'cü hainlerin darbeyi başardığı gösterilirken, terör örgütünün de propagandası yapılıyor. Fragmanın en sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini canlandıran oyuncuların öldürüldüğü ve Erdoğan'ı oynayan oyuncunun kendisinin kafasına da silah dayandı.
Fragmanın tanıtım metninde, "Filmin tüm sahne ve efectleri bitmemesine rağmen yoğun talep baskı üzerine yayınlanmıştır. 9 Adet kısa kısa fragman olarak hazırlanmış Filmimizin 1. fragmanı beğenilerinize sunulmuştur" ifadeleri yer alıyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:20
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
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  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip
  7. Cumhuriyet Başsavcılığı
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