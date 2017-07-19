Reis ve Uyanış filminin yapımcısı FETÖ'den tutuklandı!
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ali Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:42
15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı, fragmanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntüler ardından büyük tepki toplamıştı. Avcı, 13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ
Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.