Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Reis-i Cumhur'un BBC muhabirine verdiği ayar
Otobüsü durdurup askerleri bayıltana kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez harekatı!
Dünya rezervinin büyük bölümü Türkiye'de!
Darbeci Semih Terzi'nin baldızına tazminat kıyağı!
"Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz"
Ne Akdeniz ne Ege... Turist yağıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda alarm!
İsrail askerleri Filistinlilere saldırıyor!
Alman basınından iğrenç Türkiye yalanları
Depremde ölen Türk vatandaşının ismi belli oldu
Türkiye'ye İran mı saldırdı? Açıklama geldi...
Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Körfez' çıkarması!
5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!
Terim'in kavga ettiği olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü!
Ankara merkezli dev operasyon! 159...
İsrail'den bir skandal yasak daha!
Reis-i Cumhur'un BBC muhabirine verdiği ayar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BBC'ye verdiği bir röportajdan görüntüler. BBC muhabirinin Türkiye'de gazetecilik mesleğinden dolayı tutuklu olmayan gazetecilerle ilgili sorusuna bakın Erdoğan nasıl cevap veriyor...
21 Temmuz 2017 Cuma 15:43
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan
BBC
BBC muhabiri
tutuklu gazeteciler
tutuklu gazeteciler sorusu
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Siyaset
AK Partili Aydemir’in acı günü
Gündem
Türkiye’nin vicdanı Lütfü Oflaz Akit’e konuştu
Aktüel
Trump’ın papazı da CIA otelindeymiş!
Gündem
Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu?
Aktüel
Dozerli ‘İŞ’güzarlık
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
“Kut’lu Doğum” mu dediniz!
Ahmet Gülümseyen
Gençlik ve Spor Bakanı’nı bekleyen süreç...
Ahmet Varol
Mescidi Aksa’ya sahip çıkmak
Ali Karahasanoğlu
Hani nerdesiniz, sahte “adalet”çiler?
Av. Yaşar Baş
Biz yargıya güveniyoruz ama
Emrah Savcı
Duvara tosladık 1-1
Hüseyin Öztürk
Çerçi Mehmet
Kenan Alpay
Musul ve Kudüs’ten Körfez’e
Mehtap Yılmaz
Büyükada, papaz babanın domuz çiftliği değil!
Merve Kavakçı
Bence de!
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Amerikan derin yapısı, “siyonist haçlı ittifakı” ile “derin Horasan erleri hilal”in son savaşı! (1)
Şevki Yılmaz
Mescid-i Aksa şovla ve sloganla korun(a)maz!
Süleyman Önsay
Ahiret hayatına hazırlık
Vehbi Kara
Darbeci Generalleri Tam da Yenmek Üzereydik
Yavuz Bahadıroğlu
“Yaz çıkarsa bahtına!”
Son Eklenen Haberler
Ulu Cami'nin pirinç kaplamaları Muhsin..
TOKİ harekete geçti! Rekor teklif..
FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası
Henrique tekrar Süper Lig'de
Reis-i Cumhur'un BBC muhabirine..
Otobüsü durdurup askerleri bayıltana..
İsrailli sözcüden alçak tweet!
Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte en..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez..
Dünya rezervinin büyük bölümü..
İsrail saldırdı! Tam ortalarına düştü...
Geçmişten günümüze en çok bu..
Darbeci Semih Terzi'nin baldızına..
"Kudüs semalarında ezanın..
İsrail'den Filistinli Müslümanlara zulüm
Gişelerin önünde ceza yememek için..
Yeni bakandan ilk icraat!
Fenerbahçe yeni transferi resmen..
Ne Akdeniz ne Ege... Turist yağıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda..
CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki