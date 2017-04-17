% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Reis-i Cumhur Erdoğan Yavuz'un kaftanının açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet-i Aliyye'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesini ziyaret etti

Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını gerçekleştirdi. Sultan Selim Han, Mısır'ın Osmanlı idaresine geçmesinden sonra Kahire'den geri dönüş yolunda yağmurlu bir havada yolda giderken sohbet etmek üzere Anadolu kazaskeri Kemalpaşazade'yi yanına davet etmiş Kemalpaşazade'nin atından padişahın kaftanına çamur sıçramıştı. Sultan Selim:“Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukamın üstüne koysunlar" diye vasiyete bulunmuştu. Padişah vefat ettiğinde de vasiyeti gereği bu kaftan sandukanın üstüne örtüldü.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYavuz Sultan Selim Han
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

tuğrul

İşte çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunu. Başkomutanımız BAŞKANIMIZ bu. Kem gözlere şiş ! Sayende bir çağı daha kapatıyoruz EvvelAllah...

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?