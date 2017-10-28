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'Reis' diye haykırdı ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen ilkokul öğrencisi 10 aşındaki Eren Akçay, yakın korumaların izin vermemesi üzerine bariyerleri geçemedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:05
'Reis' diye haykırdı ama...

Bariyerlerin arkasından Erdoğan’a ‘Reis’ diye haykırarak sesini duyurmak istedi. Kürsüden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mevlana Müzesi'ne doğru yürümesi üzerine de "Gidiyor işte" diyerek ağlamaya başladı. Annesinin götürmek istemesi üzerine Eren, ''Görüşmeden gitmeyeceğim. Bana ne görüşmeden gitmeyeceğim" diyerek ağlamasını sürdürdü. Annesinin ısrarları üzerine ise ''Bana ne, ben onunla görüşmeden gitmeyeceğim.''dedi.

Basın mensuplarının sorularını gözyaşları içinde cevaplandıran Eren Akçay, ''Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Görüştüreceklerini söylediler, ama görüştürmediler. Ondan sonra gitti'' dedi. Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne söyleyecektin? sorusuna, "Görüşmek istiyorum. Onu söyleyemem" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, miting alanından uzaklaşarak Mevlana Müzesine girmesi üzerine Eren, ailesiyle birlikte miting alanından uzaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraberindeki bakan ve heyet, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu ziyarette basına kapalı gerçekleşti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 19:05
  1. Reis
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Başbakan Binali Yıldırım
  5. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  • ceyhunceyhun1 sa önce
    Reis duysa korumlara fırçası basardı.Yazık, bu çocuğundünyasında farklı bir iz bırakır.
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