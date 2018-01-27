'Reis bizi Afrin'e götür' sloganına böyle karşılık verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganıyla kesildi.

Erdoğan slogana 'Afrin'in kenarlarına ben gittim. Komutana, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' diye sordum. 'Şimdilik yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz.' diyerek karşılık verdi.