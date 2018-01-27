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'Reis bizi Afrin'e götür' sloganına böyle karşılık verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganına "Gerekirse Afrin'e birlikte gideceğiz" diyerek karşılık verdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganıyla kesildi.

Erdoğan slogana 'Afrin'in kenarlarına ben gittim. Komutana, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' diye sordum. 'Şimdilik yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz.' diyerek karşılık verdi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:33
  1. Reis bizi Afrin'e götür
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
  • KardeşlikKardeşlik40 dk önce
    .... erol esas sen git kendini dűşűnen bizden değildir Allah kendin icin ne seversen kardeşin icinde aynisini sev ama sen kendini dűşűnűyon
  • ErolErol47 dk önce
    Reis ülkemizdeki arapları gönder afrine bedavadan beslemeyelim
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