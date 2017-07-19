Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da yeni Genelkurmay Başkanı atandı

Fransa'da yeni Genelkurmay Başkanı 55 yaşındaki François Lecointre oldu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:01
Fransa'da yeni Genelkurmay Başkanı atandı

Fransız Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers'nin istifası üzerine yeni genelkurmay başkanı olarak François Lecointre atandı. Bu sabah istifa eden Pierre de Villiers'in yerine 55 yaşındaki François Lecointre'in atandığını Hükümet Sözcüsü Christopher Castaner duyurdu.

İSTİFASI KABUL GÖRMÜŞTÜ

Eski Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa dilekçesini Cumhurbaşkanlığına sunmuş ve cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul görmüştü.

BÜTÇE KISITLAMALARI NEDENİYLE ŞİKAYET ETMİŞTİ

De Villiers yaptığı açıklamada, bütçe kısıtlamaları sebebiyle inandığı ordu modelini sağlıklı devam ettiremeyecek durumda olduğunu ifade etmiş ve ordunun faaliyetlerinin artarken bütçesinin kısıldığından şikayet etmişti. 

"BU DURUM ÇOK BÜYÜK GÜVEN KRİZİ"

Öte yandan, Savunma Bakanı Florence Parly konuyla ilgili yorum yapmazken, Kara Ordusu Mensubu General Vincent Desportes'a göre bu durum "çok büyük güven krizi" olarak nitelendirildi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:01
  1. fransa
  2. François Lecointre
  3. Christopher Castaner
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık
    1. İsrailin çıkarları için ABD İle her..
    2. 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı..
    3. Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor
    4. Kan donduran cinayet
    5. Başakşehir'den bir transfer daha
    6. Öldürüldüğü sanılan kadın duruşmaya..
    7. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi..
    8. Türkiye'den dönmek isteyen General'e..
    9. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah..
    10. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'ndan..
    11. Aracın sürüklenmesi için kaç santim su..
    12. 'Reis benim' diyerek kovmuştu! Yenisi..
    13. İş dünyasından yeni kabine açıklamaları
    14. ÖSO, Rejimi Grat füzeleriyle vurdu
    15. Mescid-i Aksa'daki skandala tepki..
    16. Taklalar atarak hurdaya dönen bu..
    17. Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an..
    18. Bursa ovasında dolunun verdiği zarar..
    19. Lübnan ordusu Suriye sınırında..
    20. Ahşap ev alev alev yandı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı