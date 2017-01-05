Reina'ya denetime giden 3 maliyeci böyle kurtuldu

Yılbaşı gecesini kana bulayan katliamdan maliyeciler de kıl payı kurtuldu. Resmi görevi oldukları için isimlerini açıklayamayacağımız İstanbul Vergi Dairesi’ne bağlı çalışan 3 müfettiş diğer 300 arkadaşı gibi yılbaşında gece kulüplerinin, restoranların yolunu tutarak buralarda hem sanatçıların kazançlarını hem de işyerlerinin hasılatlarını gözlemlemeye çıkmıştı.

Aldıkları notlar ile işletmelerin Maliye’ye bildirdiği rakamları karşılaştırıp vergi kayıp-kaçağını önlemeye çalışan 3 müfettiş yılbaşı gecesi birkaç ayrı restoran gezdikten sonra aynı amaçla Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.

Saldırının olduğu saate yakın bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettişleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya başladılar.

MUHASEBE ODASI KURTARDI

Gözlemin yeterli olması ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettişler muhasebe odasına geçtiler. Edindiğimiz bilgilere göre maliyecileri asıl olarak kurtaran da bu oldu.

Bir süre muhasebe odasında kayıtları inceleyen müfettişler, silah sesleri duymaya başladı. Silah seslerinin yaklaşması ve sona ermemesi üzerine endişelenen müfettişler önce kapıyı kilitledi.

CAMDAN ATLADILAR

Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çığlıklardan ciddi bir saldırı olduğunu anlayan maliyeciler bu kez camları kırarak pencereden atladı ve canlarını böylece kurtardılar.

Silahlı saldırının muhatabı olan 3 müfettiş ölüm tehlikesini atlatmış olmalarına rağmen hem o gece gezdikleri diğer restoran ve barlardan hem de Reina’dan elde ettikleri bilgileri üstlerine rapor halinde sunmayı ihmal etmedi.

Müfettişler saldırıdan tesadüfen kurtulurken bildiğimiz gibi o gün orada bulunan bir diğer kamu görevlisi polis memuru hayatını kaybetti.

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