Reina'nın sosyal medya hesabına mesaj yazan kişi tutuklandı

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'daki terör saldırısından önce eğlence merkezinin sosyal medya hesabına, 'Sizi istiyorum' ve 'Dövüşe 5 kala' yazan 'Woo George' adlı sosyal medya hesabının sahibi tutuklandı.

Reina'nın sosyal medya hesabına mesaj yazan kişi tutuklandı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 19:54
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İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki katliamdan kısa süre önce, eğlence merkezinin sosyal medya hasabına, 'Woo George' adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' mesajları yazıldı.

Söz konusu hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan F.S.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 
EtiketlerİstanbulDüzceCumayeriOrtaköy
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