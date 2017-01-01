Reina'nın sahibinden yeni açıklama!

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, CIA'nın saldırı öncesinde kendilerine ihbar ulaştırdığına yönelik açıklamasının ardından tepki çekmişti. Koçarslan, yeni açıklamasında, ilk açıklamasının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Reina'nın sahibinden yeni açıklama!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:12
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Hürriyet Gazetesi’nin haberinde İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen terör saldırısının 10 gün önceden ABD istihbaratı tarafından Rina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’a bildirildiği iddia edilmiş ve güvenlik zaafına vurgu yapılmıştı. Koçarslan bugün tekrar bir açıklama yaparak bu iddiayı reddetti.

Mehmet Koçarslan'ın bu sözlerinin Hürriyet internet sitesinde yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı ve İstanbul emniyetine yönelik haksız saldırılar başladı. 

Bu yanlış algı operasyonu üzerine Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan geri adım attı.

"SÖZLERİM ANLAMININ DIŞINDA PAYLAŞILDI"

Mehmet Koçarslan şunları söyledi: 'Sözlerim anlamının dışında paylaşıldı. İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış.

ABD İSTİHBARATI BANA BİLGİ VERMEDİ

Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu.

POLİS ARKADAŞLAR YAĞMURDA ÇAMURDA GÖREVİNİ YAPTI

Polis arkadaşlar yağmurda, çamurda görev yapıyor, aramalar gerçekleştiriyordu. Hatta dün bu kontrol noktaları 4'e çıkartılmış. Benim çalışanlarım bile işyerine bu aramalardan geçerek gelmişler. Bütün bu önlemlere rağmen hain saldırı gerçekleşti' dedi.

 
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HABER YORUMLARI
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Hatice

Hurriyet bunu hep yapiyor akli sira hukumete vuracak ey hainler ugrasmayin siz boyle yaptikca biz basimizdaki cb ve basbakana daha cok sariliyor ve daha cok dua ediyoruz kim ugrasiyorsa burdan soyluyorum ugrasmayin kaybedersiniz artik allah bu vatani size birakmayacagiz

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osmanoğlu2023

bende olsam yalanlardım zira cia demek ölüm pazarlayıcısı demek..!

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