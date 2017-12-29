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Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı

Gece kulübü Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, devlete 15 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

29 Aralık 2017 Cuma 23:29
Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında terör saldırısına uğrayan işletmesinin zararının giderilmesi için talepte bulunduğu İstanbul Valiliği'nden ret yanıtı alınca 5'i maddi 10'u manevi olmak üzere 15 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Koçarslan'ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Valiliğin gerekli tedbiri almadığı, saldırı sonrası işletmenin yeniden açılmasına onay vermediği, bu nedenlerle de marka değerinin zarara uğratıldığı belirtildi.

"İFLAS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Dilekçede, "Saldırı sonrası durum ve koşullar tamamen müvekilin aleyhine değişmiştir. 700 işçi işsiz kalmış, tazminatlarını almak için icra takibi başlatmıştır. Yüzlerce dava devam etmektedir. Müvekil, 2017'de işletmeden hiçbir gelir elde edememiştir. İşletmede görevli personelin ücretini ve iş akdini feshedenlerin tazminatları dahi ödeyemez duruma gelmiştir. Terör saldırısından önce alt kiracılarla ve rezarvasyon yapanlarla yapılan sözleşmeler gereği ağır yükümlülük altına girmiştir. İflas tehlikesiyle karşı karşıyadır " denildi.

VALİLİĞİN TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETMESİ ÜZERİNE AÇILDI

Davalının (İstanbul Valiliği"'nin ağır kusurunun olduğu iddia edilen dilekçede, "Saldırı nedeniyle müşterinin kafasındaki imaj bozuldu. Ticari itibarı çok büyük darbe aldı. Rezervasyonlar iptal edildi. Yapılan sözleşmeler feshedildi. Ayrıca çeşitli basın ve yayın organlarında gerçek dışı çıkan haberlerle işletmeye karşı bir nefret oluşturuldu. Davalı idarenin (Valilik) maddi tazminat talebimizi reddetmesi üzerine manevi tazminat talebiyle birlikte iş bu davayı açmak zorunda kaldık" ifadesine yer verildi.

"MÜVEKKİLİMİN ZARARI 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Dilekçede kar ve mal kaybı ile marka değer kaybının 1 milyar dolar olduğu belirtilen dilekçede, "Maddi ve manevi olarak müvekkilin zararı 1 milyar dolardır. Ancak bu rakam tahmin ettiğimizin çok altındadır. Maddi ve manevi zararlarımız bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir" denildi.

ŞİMDİLİK 15 MİLYON TL'LİK DAVA...

Dilekçede, "Fazlası saklı kalmak kaydıyla davalıdan asıl alacağımız olan 80 milyon TL tutarındaki tazminatın şimdilik 5'i maddi, 10'u manevi olmak üzere 15 milyon TL'lik tazminatın müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ederiz" denildi. İdare mahkemesi tarafından incelenen dilekçenin işeme konulduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 23:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • murat murat 26 dk önce
    Bu. Adam. Niye. Dışarda. İçerde. Olması. Gerekiyordu çünkü. Bu.Ptt.Fetocukesin. Million. Dollars. Kazanan. Nasıl. Böyle. Saldırı. Güvenliği.Salanadı.Bu. Adama.Devlet. Tazminat. Dava. Açılması. Lazım. Ölenlere. Tazminat. Ödemesi. Lazım. Bu. Suratsız. Ptt.Li
  • Feridun KüçükFeridun Küçük29 dk önce
    1 yıl boyunca kapalı tutulmasının anlamı ne onu anlamış değilim.Olan olmuş.Deliller toplanmış.Hatta fail yakalanmış.Hukuk açısından olay çözülmüş.Arka plan çözülmüş.İşletmedenne istiyorsunuz.Adam bence haklı
  • BarisBaris33 dk önce
    Devlet önlem alır dikta rejimi uygulanıyor dersiniz herşeyimizi kısıtlıyorlar deyip ortalığı ayağa kaldırırsınız. Is zora bindimi devlet baba yardım et yok öyle bi dünya.
  • OguzOguz34 dk önce
    Memlekette içki içtirerek ve bin türlü rezilliği yayarak para kazan, sonra hepsi elinden gidince de tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dik. Heyhaat
  • BahatBahat36 dk önce
    Gerçekten helal olsun. çok anlamlı
  • onuronur36 dk önce
    tikin iceri kismi haric katiliyorum. Guvenligi saglayamamak suc degil hatadir. Devlet de yeri geliyo saglayamiyo guvenligi
  • EfelerdiyariEfelerdiyari49 dk önce
    Ne davasi aslinda kendisine dava acilmasi gerekir. Kendisi mekaninin güvenligini sagliyamiyorsa. Devletin ne sucu var. Herhalde devletin mali Deniz yemeyen kerizcilerden Bu efendi.tikin iceri.
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