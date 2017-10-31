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Reina’nın işletmecisine milyonluk dava açıldı

Reina saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesi, eğlence mekânının sahibine 1 milyonluk tazminat davası açtı.

31 Ekim 2017 Salı 08:22
Reina’nın işletmecisine milyonluk dava açıldı

Reina saldırısında hayatını kaybeden Fatih Çakmak'ın annesi ve babası, oğullarının vefatı nedeni ile uğradıkları destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle Reina işletmecisine 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenlenmiş, 39 kişi hayatını kaybetmişti.

BEŞİKTAŞ'TA KIL PAYI KURTULDU

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de 10 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş'taki terör saldırısından kıl payı kurtulan Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'tı. Çakmak'ın ailesi geçtiğimiz günlerde Reina gece kulübü işletmesi Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ'ye 1 milyon TL'lik maddi ve 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ailenin avukatları tarafından İstanbul İş Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Reina işletmesinden, oğullarının vefatı nedeni ile uğradıkları destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle anne Aytan Çakmak için 500 bin ve baba Hasan Çakmak için de 500 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon TL'lik maddi tazminat talep edildi.

TAŞINMAZLARA TEDBİR

Ayrıca anne ve baba için 50'şer in TL, Çakmak'ın kardeşleri Mehmet Çakmak, Zafer Çakmak, Ahmet Çakmak ve Erkan Çakmak için de 25'er bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL manevi tazminat istendi.

Aile, Reina işletmecisine ait araç ve taşınmazların kaydına tedbir konulmasını da talep etti. Davanın ilk duruşması İstanbul İş Mahkemesi'nde 8 Kasım 2017 tarihinde görülecek.

40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şanıklar İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıldan 2 bin 385 yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Diğer 52 sanığın ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Sanıklar 11 Aralık 2017'de ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

SABAH
Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:22
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