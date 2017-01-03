Reina'daki teröristin videosunda dikkat çeken ayrıntı!

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran ve 39 kişiyi katleden teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin yeni görüntülerine ulaşıldı. Caniye ilişkin ne net görüntü Taksim'den. Terörist, cep telefonundan kendisini görüntülemiş ve etrafı kaydetmiş. Çekimi yaptığı yer Taksim. Görüntüde sessiz. Bu görüntüyle ilgili iki şüphe var. Bir tanesi keşif yaptığı yönünde. Diğeri ise bu görüntüyle terör örgütüne mesaj yolladığı ve 'ben buradayım' dediği şüphesi.

Taksim'deki görüntüyü 28 Ekim-6 Kasım arasında düzenlenen Sahaflar Festivali'nde çektiği iddia ediliyor.

İKİNCİ GÖRÜNTÜ

Dün akşam geçen habere göre Reina'deki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın farkıl görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Görüntünün Laleli'de bir döviz bürosunda kaydedildiği iddia ediliyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

TELEFONDAKİ İPUCU

Terörle Mücadele ekipleri Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin olaydan sonra taksiye binip Kuruçeşme'de indiğini belirledi. O taksici bulundu. Taksici saldırganın Kuruşçeşmeye'ye geldiklerinde parası olmadığını söylediğini bu nedenle indirdiğini anlattı. Sürücü, saldırganın aramasını rica ettiği numarayı aradağını, teröristin kısa süre telefonda konuştuğunu belirtti. Taksici saldırganın bozuk bir Türkçe'yle konuştuğunu da söylerken polis aranılan numarayı araştırmaya başladı. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda Özbek ve Kırgızların da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

SALDIRIDA IŞIK KULLANMIŞ

Öte yandan saldırıdan kurtulan bir barmen, “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı" diye anlattı. Teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.