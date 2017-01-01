Reina'daki saldırıda teröristin nasıl kaçtığı belli oldu

SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi alçak katliam! Saldırı saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre terörist uzun namlulu silahla ateş ederek Reina'ya yaklaştı, kapıdaki vatandaşları tarayıp içeri girdi. Terörist içeride yeni yılı kutlayanlara kurşun yağdırdı. Katliamda 39 kişi hayata kaybetti, 65 kişi yaralandı. 4 kişinin durumu ağır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katliam kurbanlarından kimliği belirlenen 21 kişiden 16'sının yabancı uyruklu, 5'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi. Soylu teröristin mont, pantolonla içeri girdiği, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Güvenlik güçleri yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip izdihamdan da yararlanıp kaçan teröristin bulunması için operasyonları sürdürüyor. Saldırıda kapıda şehit olan polisin adının ise Burak Yıldız olduğu ortaya çıktı.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

16: 37: Başbakan Binali Yıldırım teröristin Noel Baba kılığında geldiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Başbakan Yıldırım "Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Silahını da olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor ama polis, emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyo" dedi.

16.00: DHA'nın haberine göre; saldırıda yaşamını yitiren ve kimliği belirlenen yabancı uyruklu kurbanların isimleri şöyle: Leanne Nasser, Jalal Abbas, Ahmed Saud Alfaoul, Muhammed Saud Alfaoul, Ahmed İsam ve Basma Abourazaq.

AİLE BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

14:28 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, tedavileri çeşitli hastanelerde süren vatandaşları ziyaret etti. Kaya, "(Saldırıda yaralananlar) Türk vatandaşlarımız da var yabancı vatandaşlarımız da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Buradakilerle özellikle sohbet ettik. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiyeyi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar var." ifadelerini kullandı. Yabancı uyrukluların milliyetlerine ilişkin soru üzerine de Kaya, "Farklı farklı milletlerden... Burada Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı diğer hastanelerde farklı milletlerden vatandaşlar vardı." dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Reina'nın güvenlik görevlisi Emrah Altun, yaşanan dehşet dolu anları anlattı. Saldırı sırasında içeride olduğunu söyleyen Altun, "Ben içerideydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi. Saldırgan kulübe girince ne yaptığı sorusu üzerine Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını verdi. Altun, ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasını sorulması üzerine müşterilerin saldırı sırasında kaçışması üzerine yırtılmış olabileceğini söyledi.

PATLAMA OLMADI, SADECE TARADI

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı "Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna , "Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var" dedi. Hastaneye getirilen bir başka yaralı da "Sağ olan herkese ateş edildiğini" söyledi. Saldırı sırasında gece klübünde bulunan bir kadın gözyaşları içinde anlattı: "Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. 'Bizi vurdular, eşim öldü' dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi 'Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun' dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağ olsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Her gün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak" dedi. "Eşinizden haber aldınız mı?" sorusuna ise görgü tanığı kadın, "Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş" diye konuştu.

12.00 Başbakan Binali Yıldırım'ın, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan ile birlikte Dolmabahçe’de saat 12.30’da güvenlik toplantısı yapacağı açıklandı.

'REİNA'DA GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ'

11: 56 Saldırıda yaşamını yitiren Fatih Çakmak’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak’ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakmak’ın abisi Erkan Çakmak, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina’da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor" diye konuştu, Çakmak’ın diğer abisi Erhan Çakmak ise "Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana vatan sağolsun dediler. Eyvallah dedim. Hepsi vatanımız evladı dediler. Öldürdüler. Kardeşimi öldürdüler" diye konuştu.

11.55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

09:00 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Şu anda hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4’ünün durumu oldukça ciddi. Çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralılar arasında olduğunu biliyoruz. Uyrukları zaman içinde netleşecek" diye konuştu.