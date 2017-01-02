Reina'daki özel güvenliklerin silahı yok muydu?

Ortaköy'de gerçekleşen saldırı sonrası eğlence mekanlarındaki güvenlik önlemleri gündeme geldi. İşte "Reina'nın güvenlik görevlilerin silahı yok muydu?" sorusunun yanıtı...

Reina'daki özel güvenliklerin silahı yok muydu?
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:50
Bu haber 5.262 kez okundu

Reina’ya yılbaşı gecesi yapılan terörsaldırısı, akıllara “Özel güvenlik zafiyeti mi var?” sorusunu getirdi. Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok. Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında. Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor. Habertürk’ün haberine göre; Reina’da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti. Bodyguard’ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.

 
EtiketlerİstanbulsaldırıTERÖRreinaGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.