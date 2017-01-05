Reina’daki katliamla ilgili şoke eden bir detay daha çıktı ‘Mekandaki ısıtıcıları görünce’

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişinin öldüğü hain terör saldırısında yaralananlardan biri de Ürdünlü üniversite öğrencisi Musab Alberdin idi. Öğrencilerin olay anına ilişkin anlattıkları kan donduran cinstendi.

Reina’daki katliamla ilgili şoke eden bir detay daha çıktı ‘Mekandaki ısıtıcıları görünce’
Eklenme: 05 Ocak 2017, 08:28
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Kanada uyruklu, Ürdünlü arkadaşı Alaa Al Muhendis'in de aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla birlikte yılbaşı eğlencesi için Reina'daydı. Alaa ile sohbet ederken silahlı terörist Reina'dan içeri girdi ve ateş etmeye başladı. Musab yaralandı, yanındaki arkadaşlarından Alaa Al Muhendis hayatını kaybetti. Musab'ın saldırı gecesine dair anlattıkları şöyle: 

'Ateş eden adam 20 metre uzağımdaydı. Ateş etmeye başlayınca müdahale etmek için ileri atıldım. Ama olduğum yerde kaldım. Bütün vücudum kan içinde kalmıştı. Vurulduğumu fark ettim. Isıtıcıya doğru ateş edince, ısıtıcı patladı. Her yer Duman içinde kaldıktan sonra mekandaki herkesi vurmaya başladı. Yanımdaki arkadaşım da vuruldu. Herkes kaçışıyordu. Gerisini hatırlamıyorum.'

 
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