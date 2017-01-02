Reina'daki güvenliklerin silahı yok muydu ?

Yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan terör saldırısının ardından akıllara kapıdaki güvenliklerin silahı yok muydu sorusu akıllara geldi.

Reina'daki güvenliklerin silahı yok muydu ?
Eklenme: 02 Ocak 2017, 14:41
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Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı, akıllara "Özel güvenlik zafiyeti mi var?" sorusunu getirdi. Türkiye'de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok. Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında. Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor.

Habertürk'ün haberine göre; Reina'da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti. Bodyguard'ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.

 
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