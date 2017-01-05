Reina'da ikinci terörist şüphesi

Reina katliamında ikinci bir terörist olduğu şüphesi güçlendi. Kanlı saldırıyı iki IŞİD'li teröristin gerçekleştirdiği iddia edildi. Kırgız uyruklu olduğu belirlenen ve selfie videosu yayınlanan saldırganın 'gözcü' olduğu ileri sürüldü. Ancak katliamı yapan teröristin yüzünü çok iyi gizlediği ve net bir görüntüsünün ele geçirilemediği öne sürüldü.

Saldırıyla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan görüntüler ise iki farklı teröristin olabileceği şüphesini güçlendirdi. Reina'ya ateş ederek giren teröristle Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkan saldırganın pantolonun rengi ve biçiminin farklı olması dikkat çekti. Görgü tanıklarından bazılarının ifadesinde de iki teröristin ateş ettiği bilgisi yer aldı.

39 kişiyi katleden teröristin her gün yeni görüntüleri ortaya çıkıyor. Zeytinburnu'ndan açık renkli pantolonla yola çıkan saldırgan, mekanın önünde kapalı ve dar pantolonla görülüyor. Mekanın içinde açık renkte ve bol pantalonu olan katliamcının üzerinde olay sonrası taksiye binerken koyu renk ve dar pantolon bulunduğu gözleniyor. Kamera kayıtlarındaki pantolon detayı kanlı saldırıda iki teröristin olduğu şüphesini güçlendiriyor.

Teröristin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkarken tespit edilen görüntüsünde pantolununun açık renkli ve cepli olduğu dikkat çekiyor.

Emniyet'in tek saldırgan olarak açıkladığı ve görüntüsünü paylaştığı teröristin Reina'ya ateş ederek girerken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduğu görülüyor. Yine gece kulubü içindeki görüntülerde ise evden çıkış kayıtlarındaki gibi üzerinde açık renk ve cepli bir pantolon olduğu dikkat çekiyor.