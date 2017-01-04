Reina saldırısını Meksika'ya bağladı

Ev sahibi olduğu yılbaşı partisinde Reina saldırısıyla ilgili konuşan ABD'nin 45'inci Başkanı seçilen Donald Trump, konuyu Meksika sınırına örülmesini istediği duvara bağladı. Saldırının davarın örülmesinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğine değindi.

İstanbul’daki ünlü gece kulübü Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ne söyleyeceği merak edilen isimlerin başında seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump geliyordu. Ortaya çıkan yeni görüntüler, sosyal medya paylaşımı yapmadığı için sessiz kaldığı zannedilen Trump’ın yılbaşı partisinde yaptığı konuşmada Reina saldırısına değindiğini gösterdi.

'BU AKŞAM TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANDI'

Sputnik'te yeralan habere göre, Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki bir kulüpte düzenlediği yılbaşı partisine katılan 800 kişiye hitap eden Trump, “Sınırlarımız güçlü olacak, böylece insanlar ülkemize geldiğinde sınırlarımızı yasal yollardan geçecek. Bizim istediğimiz gibi. Bir duvar inşa edeceğiz. Bir duvar inşa edeceğiz” dedi ve konuyu İstanbul’daki saldırıya getirdi. The Palm Beach Daily News tarafından yayınlanan görüntülere göre, Trump konuşmasını şöyle sürdürdü: “Duvarlardan konuşmuşken, bilmiyorum Türkiye’de olanları duyanınız var mı? Bu akşam Türkiye’de büyük bir felaket yaşandı. Çok, çok fazla insan öldü. Orada büyük bir olay yaşandı. Bu, bir korku gösterisi.”